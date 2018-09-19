Yemen'de 5 milyondan fazla çocuk açlık tehdidiyle karşı karşıya

Yemen’de üçüncü yılını geride bırakan iç savaş en çok çocuklara ve sivillere darbe vuruyor. Save the Children (Çocukları Koruyun) isimli uluslararası yardım kuruluşu, Yemen’de 5,2 milyon çocuğun açlık tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Euronews'in haberine göre, uluslararası kuruluş, Yemen’deki savaşın çocukları nasıl vurduğuna ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre, ülkede yaşanan iç savaşın yanı sıra yükselen gıda fiyatları ve Yemen para biriminin değer kaybetmesi ciddi bir kıtlığa yol açtı.

Çatışmaların yaşandığı Hudeyda limanına ulaşan yardımların sivillere ulaştırılamamasının açlığı "benzeri görülmemiş bir boyuta" taşımasından endişe ediliyor.

Devlet kurumlarında çalışan memurlara son iki yılda düzenli maaş ödemeleri yapılamazken, gıda fiyatları yüzde 68 oranında yükseldi.

Yiyecek bulamayan ailelerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor.

Save the Children’ın üst düzey yöneticisi Helle Thorning-Schmidt, “Milyonlarca çocuk bir sonraki yemeklerini ne zaman yiyebileceklerini bilmeden yaşıyor” ifadesini kullandı.

Thorning-Schmidt, Yemen’in kuzeyinde ziyaret ettiği bir hastanede açlık yüzünden bebeklerin ağlayamayacak kadar bitkin olduklarını belirterek, "Bu savaş, bombalardan açlığa, kolera gibi önlenebilir hastalıklara varıncaya kadar birçok tehditle karşı karşıya olan Yemen’deki tüm çocuk neslinin yok edilmesi riskini taşıyor" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen’de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalar ülkeyi iç savaşa sürükledi. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husi milisler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Arap Koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Batı destekli Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki Yemen hükümetine destek veriyor.

Bağımsız kaynakların raporlarına göre, Arap Koalisyonu'nun Mart 2015'ten bu yana Yemen'de sürdürdüğü operasyonlar sırasında şu ana kadar 16 binin üzerinde hava saldırısı gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Yemen'deki iç savaşta 6 bin 660 sivil öldü, 10 binden fazla sivil de yaralandı.