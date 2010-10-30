-YEMEN'DE 26 ŞÜPHELİ PAKET ELE GEÇİRİLDİ SANA (A.A) - 30.10.2010 - Yemen'de 26 şüpheli paket ele geçirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Yemenli yetkililerin 26 şüpheli paketi ele geçirdiğini, paketlerin incelendiğini belirtti. Aynı kaynak, Sana havalimanının kargo bölümünde ve çeşitli havayolu şirketlerinde çalışan bazı görevlilerin gözaltına alındığını söyledi ancak kaç kişinin gözaltına alındığını açıklamadı. ABD'ye gönderilmek üzere şüpheli paketlere rastlanması paniğe neden olmuştu. Dubai ve Londra'da bulunan şüpheli paketlerin ikisinin de Yemen'den gönderildiği belirtilmiş ve ABD'deki yetkililer, Yemen'den ABD'ye kargo taşıyan uçakları takip altına almıştı. Yemen, şüpheli paketlerin bulunmasının ardından soruşturma başlatmıştı.