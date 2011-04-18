-YEMEN'DE 22 GÖSTERİCİ YARALANDI SANA (A.A) - 18.04.2011 - Yemen'de, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı birliklerin, başkent Sana'da göstericilere açtığı ateşte 22 kişi yaralandı. Göstericiler Sana üniversitesi yakınında her zaman gösteri yaptıkları yerin dışına doğru yürümeye başladıklarında polisin gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği, daha sonra da her yönden ateş açtığı belirtildi. Açılan ateşle 22 kişi yaralanırken doktorlar, gaz yaşartıcı gazdan da 200 kadar kişinin etkilendiğini söyledi. Bir askeri kaynak ise göstericilere silahla ya da gözyaşartıcı gazla müdahale edilmediğini söyledi. Bu arada, başkentin güneyindeki Hamar'da da çatışmalar yaşandığı bildirildi.