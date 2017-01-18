Yemen'de 2015'ten bu yana 10 bin kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’de 2015’te başlayan çatışmalı süreçte yaşamını yitirenlerin sayısının 10 bine yükseldiğini açıkladı. Ölenlerden en az 1400’ünün çocuk olduğu belirtiliyor. BM Genel Sekreterlik Sözcüsü Farhan Haq, “Yemen sorunu zaman kaybedilmeden çözülmelidir. İnsani kayıp çok büyüktür” dedi.

BM verilerine göre Yemen Arap dünyasının en yoksul ülkesi. 19 milyon Yemenli, yani nüfusun yüzde 80’i bugün insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yemen’de sivillerin önemli bir bölümü 2014 yılında, ayaklanan Şii kökenli Husi hareketine karşı Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan hava saldırıları nedeniyle yaşanıyor.

Çatışmaların gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşımı engellediği ülkede yüz binlerce kişi de yetersiz beslenme ve ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yemen’de hastane ve okulları bombalayan, altyapıyı yerle bir eden Suudi Arabistan’a, özellikle İngiltere ve Almanya gibi batılı ülkeler tarafından satılan silahlar da tartışma konusu. İngiltere’de savaş karşıtları, uzun süredir silah satışının durdurulması için kampanya yürütüyorlar.