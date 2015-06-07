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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de 20 sivil öldü

Yemen'de uluslararası koalisyon güçlerinin başkent Sana'da düzenlediği hava saldırısında 20'si sivil en az 45 kişi öldü.

07 Haziran 2015 17:53


Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen'in başkenti Sana yakınlarına düzenlediği hava saldırılarında en az 45 kişi hayatını kaybetti. Doktorların verdiği bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında en az 20 sivil bulunuyor.

Hava saldırısının hedefinin Husi isyancılarının Sana merkezinde kaldıkları bir semt olduğu kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırıda en az 5 bina tamamen yerle bir oldu.

Uluslararası koalisyon güçleri 26 Mart'tan bu yana Yemen'de Husiler'in ilerleyişini durdurmaya ve Suudi Arabistan'a kaçan Devlet Başkanı Mansur Hadi'nin görevinin başına dönmesini sağlamaya çalışıyor. BM verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar 2 bin kişi öldü, 8 bin kişi ise yaralandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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