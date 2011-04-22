-YEMEN'DE 20 ASKER ÖLDÜ SANA (A.A) - 22.04.2011 - Yemen'in çeşitli bölgelerinde bugün çıkan çatışmalarda 20 askerin öldüğü bildirildi. Askeri yetkililer, bugünkü son çatışmanın Abyan vilayetinde meydana geldiğini ve kimliği belirsiz saldırganların Zincibar'da bir askeri öldürdüğünü aktardı. Aynı kaynaklar, daha önce de El Kaide militanlarının Mareb'de askeri devriyeyi pusuya düşürüp 11 askeri öldürdüğünü kaydetti. Yetkililer, bugün çıkan çatışmalarda toplam 20 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.