Yemen'de 18 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, iç savaşın devam ettiği ve insani kriz yaşanan Yemen'e ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ülkede 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Bianet'te yer alan habere göre Yemen'e ziyaretinin ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki duruma değinen Beasley Yemen'in kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısı yaptı ve ülkede 8 ila 14 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde olduğunu belirtti.

Beasley, ayrıca hastanelerin halinin içler acısı olduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin üçte biri sivil

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda en az 10 bin kişi yaşamını yitirdi. BM can kayıplarının neredeyse üçte ikisinin siviller olduğunu söylüyor.

2015'ten bu yana devam eden savaş, yüzbinlerce sivilin evlerini terk etmesine yol açtı ve büyük bir insani krizin yaşanmasına neden oldu.

22 milyon kişi yardıma muhtaç

BM ayrıca ülkede 22 milyon kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğunu ve ablukanın kaldırılıp temel ihtiyaç maddelerinin ülkeye girişine izin verilmesi çağrısı yapıyor.

Ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

"Kıtlık Yemen'e altı ay uzakta"

Direktör Beasley Yemen'de gıda güvenliğinin ve ekonomik durumun her geçen gün kötüye gittiğini belirterek gıda fiyatlarının arttığını ve para birimi riyalin çöktüğünü de söyledi. Yemen'in halka sağlayacak iki aylık gıdaları kaldığını belirten Beasley, ''Yemen'de kıtlık sadece altı ay uzakta'' dedi.

Yemen'de bir hastane ziyareti sırasında doktorlarla da konuştuğunu söyleyen Beasley "Ziyaret ettiğim hastanelerden birinde bir doktor her gün hastaneye gelen 50 çocuktan 30'unu geri eve gönderip ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını çünkü kapasitelerinin 20 kişi olduğunu söyledi'' ifadelerini kullandı.