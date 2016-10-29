Yemen'de 1.5 milyon çocuk yetersiz besleniyor, 370 bin çocuk açlık çekiyor

UNICEF, savaşın sürdüğü Yemen'de açlık sorunun felaket boyutlarına ulaştığını, 1.5 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini, 370 bin çocuğun açlık çektiğini duyurdu. Dünya Gıda Fonu Sözcüsü Luescher durumu "Korkunç bir durum var. Yeterli yiyeceği olmadığı için çocuklarının gözleri önünde kayıp gitmesini gören annelerin hali kalbinizi paramparça ediyor" ifadelerini kullandı.

Yemen'de hasta ve aç durumda olan 18 yaşındaki Seyda Ahmet Bağil isimli geç kızın hastanede kaydedilen görüntüsü 3 gün önce yayınlanmıştı. Görüntünün ardından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF de ülkedeki açlığın vardığı boyutları ortaya koyan bir rapor yayınladı. 18 aydır savaşın sürdüğü Yemen'de 1.5 milyon çocuğun yetersiz besleniyor, 370 bin çocuğun açlık içinde.

Dünya Gıda Fonu Sözcüsü Bettina Luescher, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Alanda gerçekten korkunç bir durum var. Yeterli yiyeceği olmadığı için çocuklarının gözleri önünde kayıp gitmesini gören annelerin halini gördüğünüzde gerçekten kalbiniz paramparça oluyor. 21. yüzyılda bunu görmek gerçekten şok edici ve korkunç"

Dünya Gıda Fonu, ülkede çocukların yarısının, yani 15 milyon çocuğun kronik olarak yetersiz beslenme sebebiyle fiziki olarak yaşıtlarına göre çok daha az gelişmiş olduklarını söylüyor.

Luescher, azalan kaynaklar ve artan ihtiyaçlar sebebiyle her ay 6 milyon kişiye ulaştırmaya çalıştığı gıda yardımlarını daha küçük parçalar halinde dağıtmak zorunda kalıyor.

Yemen çatışmaların başlamasından önce bile 7 milyon kişi ile dünyada açlığın en çok hissedildiği ülkeydi. Şimdi bu sayı 13 milyona, yani nüfusun yarısı açlık içinde. UNICEF, önümüzdeki Mart ayına kadar yapılması gereken gıda yardımları için 257 m,lyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Ülkede kolera saldını da gün geçtükçe yayılıyor.

Yemen'de İran destekli Hutiler ile Suudi Arabistan destekli koalisyon arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 10 binden fazla insan öldü.