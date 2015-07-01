Yemen'de 1200 kadar mahkum kaçtı

Yemen'in Taiz kentindeki bir hapishaneden 1200 dolayında mahkumun kaçtığı bildirildi. Ancak firarın nasıl gerçekleştiği henüz anlaşılamadı.

Yemen resmi haber ajansı Saba, bir güvenlik yetkilisine dayanarak hapishanenin el Kaide yandaşlarının saldırısına hedef olduğunu bildirdi.

Ancak bir başka yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada mahkumların milis güçler arasında çıkan şiddetli çatışmalar sırasında kaçtığını söyledi.

Associated Press ajansı ise, bir güvenlik yetkilisine dayanarak isyancı Husilerle muhalifleri arasında çıkan çatışmalar ardından cezaevi gardiyanlarının görevleri terkettiğini duyurdu.

Fransız Haber Ajansı AFP ise, hükümet yanlısı güçlerin Husilerin kontrolünde hapishaneyi ele geçirdiğini ve mahkumları serbest bıraktığını bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki kuvvetlerin Yemen'e hava operasyonları düzenlemeye başladığı 26 Mart'tan bu yana, ülkede üçüncü kez hapishane firarı meydana geliyor.

Rakip güçlerin kontrolü ele geçirmeye çalıştığı Yemen'de son yılların en büyük krizi yaşanmakta. Husi gruplarının Cumhurbaşkanı Abd Rabbuh Mansur Hadi'yi önce Aden'e, oradan da Suudi Arabistan'a kaçma zorunda bırakmasındasından bu yana, ülke, tam anlamıyla bir kargaşa ortamına girdi.