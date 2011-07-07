-YEMEN'DE 10 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ ADEN (A.A) - 07.07.2011 - Yemen'in güneyinde 10 asker pusuya düşülerek öldürüldü, saldırıdan bölgede güçlü olan El Kaide militanları sorumlu tutuluyor. Askeri kaynaklar, aşırı dincilerin kalesi Loder kentinin kuzeyinde sivil kıyafetli askerleri taşıyan bir araca El Kaide militanları olduğu tahmin edilen silahlı saldırganların ateş açtığını ve yaralı kurtulan aracın sürücüsü hariç herkesin öldürüldüğünü belirttiler. Görgü tanıkları, üç kişinin askerlerin üzerine ateş açtıklarını ve bölge sakinlerinin sadece yaralı şoförü hastaneye götürmelerine izin verdiklerini, askerlerin cesetlerinin taşınmasını engellediklerini anlattılar.