-YEMEN YÖNETİMİ ZAMAN İSTEDİ SANA (A.A) - 17.06.2011 - Yemen'de devlet başkanlığına vekalet eden Abdurabbu Mansur Hadi, yönetimin devri için baskı yapan muhaliflerden zaman istedi. Yemen Post gazetesinin internet sitesinde verilen habere göre Hadi, muhalefet liderleri ile yaptığı toplantıda, hükümetin ve meclisin fesh edilmesinin zaman alacağını ve geçici hükümetin kurulması çalışmalarına başlamak için 2 haftaya ihtiyaç olduğunu bildirdi. Muhalif liderler de Hadi ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını, bu sürece katkıda bulunmanın Yemen devrimi için bir onur olduğunu ifade ettiler. Abdurabbu Mansur Hadi, başkanlık sarayındaki suikast girişiminde yaralanan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in tedavi için Suudi Arabistan'a gitmesinden sonra anayasa gereği bu görevi vekaleten üstlenmişti.