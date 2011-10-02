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Dünya

Yemen yanlışlıkla kendi askerlerini bombaladı SANA (A.A)

02 Ekim 2011 15:24

-Yemen yanlışlıkla kendi askerlerini bombaladı SANA (A.A) - 02.10.2011 - Yemen ordusunun yanlışlıkla kendi askerlerini bombalaması sonucu 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Yemenli yetkililer, savaş uçaklarının dün akşam güneydeki Abyan vilayetinde yanlışlıkla bir askeri mevziyi vurduğunu söyledi. Yetkililer, saldırı sırasında askerlerin Abyan'ın başkenti Zincibar'ın hemen dışında terkedilmiş bir okulda konuşlandıklarını ifade etti. Yemen'de El Kaide ile bağlantılı militanlar Zincibar'ın kontrolünü ellerinde bulunduruyor. Bölgede askerler ile militanlar arasında çatışmaların olduğu belirtiliyor.

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