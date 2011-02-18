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Dünya

YEMEN VE ÜRDÜN'DE ÖFKE DİNMİYOR SANA (A.A)

18 Şubat 2011 17:09

-YEMEN VE ÜRDÜN'DE ÖFKE DİNMİYOR SANA (A.A) - 18.02.2011 - Yemen'de protestocuların üzerine bomba atıldı, 8 hükümet karşıtı gösterici yaralandı. Görgü tanıkları ve muhalif kaynaklar, Taiz kentinde bugün meydana gelen olayda, saldırganın hükümet karşıtlarına bomba fırlattığını söyledi. Saldırının ardından göstericileri günlerdir kamp kurduğu Hürriyet Meydanına ambulansların gönderildiği kaydedildi. -ÜRDÜN'DEKİ ÇATIŞMADA 8 YARALI Ürdün'ün başkenti Amman'da muhaliflerle iktidar yanlıları arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı. Bölgedeki kaynaklar, daha fazla özgürlük ve gıda fiyatlarının düşürülmesi için meydanlara çıkan 2 bin kadar göstericiyle hükümet yanlısı 200 kadar göstericinin çatıştığını, 8 kişinin yaralandığını söyledi. Kendilerine Jaayin (Geliyorum) adını veren harekete katılan öğrenciler, anayasanın ve izlenen politikaların tamamen değiştirilmesini istediklerini belirtti. 2 bin kişilik muhalif grubun aşırı solcular, muhafazakar Müslümanlar ve öğrencilerden oluştuğu kaydediliyor.

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