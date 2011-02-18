-YEMEN VE BAYREYN'DE ''ÖFKE CUMASI'' SANA (A.A) - 18.02.2011 - Yemen'de hükümet karşıtı protesto gösterileri sekizinci gününe girerken, güneyindeki liman kenti Aden'de göstericilerin belediye binasını ateşe verdiği bildirildi. Bir görgü tanığı, bir protestocunun öldüğünü söyledi. Yemen'de dün düzenlenen gösterilerde 4 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Yemenlilere, sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan tüm kentlerde "Öfke Cuması" olarak adlandırılan gösterilere katılmaları çağrılarının yapıldığı kaydedildi. Bu arada ülkenin ikinci büyük kenti Taiz'de binlerce hükümet yanlısının, öğleden sonra başlaması beklenen protestolar öncesinde sokaklara döküldüğü bildirildi. Göstericiler 32 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevi bırakmasını istiyor. -CENAZEYE BİNLERCE KİŞİ KATILDI Bahreyn'in başkenti Manama'da önceki gün güvenlik güçlerinin baskınında öldürülen iki Şii göstericinin cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Başkentin dış semtlerinden Sitra'daki cenaze töreninde, Şii eylemcilerin Bahreyn bayrağına sarılı cenazelerinin konulduğu iki aracın ardından yürüyen göstericiler, "Ne Şii ne Sünni, ulusal birlik" ve "Sünni Şii kardeştir" sloganları attılar. Yönetim aleyhine slogan atan bazı göstericiler de "halk rejimin yıkılmasını istiyor" ve "çevik kuvvete imtiyaz, halka mermi" diye bağırdı. Sünni hanedan tarafından yönetilen ve nüfusun çoğunluğun Şiilerin oluşturduğu bu küçük körfez krallığında dün güvenlik güçlerinin, Manama'daki İnci Meydanı'nda siyasi reform talebiyle kamp kuran yüzlerce protestocuya gün doğmadan önce düzenlediği baskında 3 kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Şii muhalefet 4 kişinin öldüğünü iddia ediyor. Resmi kaynaklara göre, ülkede pazartesiden bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde 5 kişi öldü.