Yemen ordusu El Kaide'nin kalesinde

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik geniş çaplı operasyonlarına devam eden Yemen ordusu, militanların kontrolündeki Caar bölgesinin denetimini ele geçirdikten sonra, örgütün kalesi olarak bilinen Zencibar kentine girdi.

Yemen ordusundan bir yetkili, ordu birliklerinin Mayıs 2011'den itibaren El Kaide'nin denetiminde olan Zencibar kentine ulaştığını söyledi.

Askerlerin kentte direnişle karşılaştığını ve şehrin bazı kesimlerinde çatışmaların halen devam ettiğini belirten Yemenli yetkili, bununla birlikte birkaç saat içinde bölgenin tamamında kontrolü sağlamış olacaklarını ifade etti.

Çatışmalar sırasında 5 askerin mayın patlaması sonucu yaralandığı, 6 El Kaide militanının da öldürüldüğü belirtildi.

Caar kentine dün girilmişti

Zencibar yakınındaki Caar kenti de dün 24 kişinin öldüğü şiddetli çatışmaların ardından Yemen ordusunun denetimine geçmişti.

Zencibar ile Caar'da hakimiyetin sağlanması, Yemen ordusunun El Kaide'yle savaşında en önemli zaferi olarak görülüyor. Söz konusu bölgeler, Yemen'de geçtiğimiz yıl yaşanan siyasi kriz sırasında El Kaide'ye bağlı Ensaru'ş-Şeria adlı grubun denetimine girmişti.

Halk kutlama yapıyor

Caar kentinin ordu denetimine geçmesinin ardından halkın sokaklara çıkarak, kutlamalar yaptıkları belirtilirken, kent sakinleri, militanların gece karanlığından istifade ederek Aden Körfezi'ne yakın Şukra kentine kaçtığını açıkladı.