Yemen operasyonu ile ateşi yükselen dolarda son durum ne?

Yemen'de başlayan askeri operasyonun petrol fiyatlarında yükselişi ve küresel piyasalarda endişeleri tetiklemesiyle baskılanan TL'ye paralel endeksin satışla güne başladı. Dolar saat 09:34 itibarıyla 2.6202'ye kadar çıktı. Öğlene doğru durulan dolar tekrar 2,6154 sevilerine geriledi.

BIST-100 dün Suudi Arabistan önderliğinde Yemen'deki Husi milislere karşı başlatılan hava harekatının etkisiyle güç kaybeden küresel risk iştahı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle günü yüzde 1.41 düşüşle kapanmıştı. İç piyasada izlenecek önemli bir ekonomik gündem maddesi bulunmazken dış piyasada ise başta ABD merkez bankası Başkanı (Fed) Janet Yellen'in bugün yapacağı konuşma başta olmak üzere ABD GSYH verileri ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.