T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yemen operasyonu ile ateşi yükselen dolarda son durum ne?

Yemen'deki Husi milislere karşı başlatılan hava harekatı dolarda hareketlenmeye yol açmıştı

27 Mart 2015 14:03

Yemen'de başlayan askeri operasyonun petrol fiyatlarında yükselişi ve küresel piyasalarda endişeleri tetiklemesiyle baskılanan TL'ye paralel endeksin satışla güne başladı. Dolar saat 09:34 itibarıyla 2.6202'ye kadar çıktı. Öğlene doğru durulan dolar tekrar 2,6154 sevilerine geriledi.

BIST-100 dün Suudi Arabistan önderliğinde Yemen'deki Husi milislere karşı başlatılan hava harekatının etkisiyle güç kaybeden küresel risk iştahı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle günü yüzde 1.41 düşüşle kapanmıştı. İç piyasada izlenecek önemli bir ekonomik gündem maddesi bulunmazken dış piyasada ise başta ABD merkez bankası Başkanı (Fed) Janet Yellen'in bugün yapacağı konuşma başta olmak üzere ABD GSYH verileri ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

ETİKETLER

dolaryemen operasyonugüne nasıl başladıyükselişson durum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24