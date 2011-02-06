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Dünya

YEMEN MUHALEFETİNDEN REFORM ÇAĞRISI SANA (A.A)

06 Şubat 2011 13:09

-YEMEN MUHALEFETİNDEN REFORM ÇAĞRISI SANA (A.A) - 06.02.2011 - Yemen'de muhalefet, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e reform sözünü yerine getirmesi çağrısında bulundu. Parlamentodaki muhalif gruplar, yayımladıkları ortak açıklamada, tek taraflı kararlar iptal edilinceye kadar parlamento oturumlarını boykota devam edeceklerini bildirdi. Bu konuda devlet başkanının yeniden seçilebilmesine olanak sağlayacak anayasa değişikliklerine ve yeni bir seçim yasasını çıkarma girişimlerine atıfta bulunan muhalifler, yönetime karşı perşembe günü düzenlenen gösteriye katılan halkı "meşru taleplerini medeni bir şekilde dile getirdikleri için" kutladı. Muhalif grupların ortak açıklamasında, yeni gösteriler düzenlenmesi ya da 32 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Salih'in iktidarı bırakması gibi taleplerin yer almadığı dikkati çekti. Salih, Tunus ve Mısır'daki gelişmelerden sonra parlamento, Şura Konseyi ve ordu mensuplarına yaptığı konuşmada, 2013'te devlet başkanlığına aday olmayacağını ve yönetimi oğluna bırakmayacağını bildirmişti.

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