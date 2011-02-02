-YEMEN MUHALEFETİ: PLANLANAN GÖSTERİ YAPILACAK SANA (A.A) - 02.02.2011 - Yemen'de muhalefet, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in çağrısına rağmen yarınki protesto gösterisinin planlandığı gibi yapılacağını bildirdi. Muhalif Islah Partisi'nin sözcüsü Muhammed El Sabri, Salih'in 2013 yılından sonra devlet başkanlığına aday olmayacağı ve iktidarı oğluna devretmeyeceği yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladıklarını ve bundan sonraki somut adımları beklediklerini söyledi. El Sabri, öte yandan yarın ülkede planladıkları gibi bir yürüyüş düzenleyeceklerini belirterek, "Bu, insanların seslerini duyurmalarını ve özlemlerini dile getirmelerini sağlayacakları barışçıl bir çaba" diye konuştu. Yemen'de 30 yıldır devlet başkanı olan Salih, Tunus'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin devrilmesine yol açan ve Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifası için düzenlenen protesto gösterilerinden sonra parlamento, Şura Konseyi ve ordu mensuplarına yaptığı konuşmada, 2013'te devlet başkanlığına aday olmayacağını ve yönetimi oğluna bırakmayacağını bildirmişti. Salih ayrıca, muhalefetten planlanan protesto gösterilerini ve yürüyüşleri iptal etmesini istemişti.