Yemen lideri nefes alamıyor

T24- Yemen lideri Ali Abdullah Salih’in sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle daha uzun süre Suudi Arabistan’dan dönmesi beklenmiyor.







Bir hafta önce başkanlık sarayına muhalif aşiret üyelerinin düzenlediği bombalı saldırıda Salih’in vücudunun %40’ı yanmıştı. Suudi Arabistan’daki Yemenli bir kaynağın verdiği bilgiye göre Salih’in durumu ağır, Yemen lideri solunum zorluğu çekiyor ve akciğerlerinde problem var.

Yemen’in Aden kentindeki bir siyasi uzmana göre, Salih, bombalı saldırıdan sonra başarılı bir ameliyat geçirdi, ancak bununla beraber iyileşmesi aylarca sürebilir.

Bu arada onbinlerce Salih yanlısı Cuma günü, Yemen liderinin yoğun bakımdan çıkarıldığı haberini meydanlarda kutladı. Ancak muhalefet yanlıları da başkent Sana’da düzenledikleri gösteride Salih’i istifaya çağırdı.

Son dört aydır düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde en az 200 kişi yaşamını yitirdi.

Salih, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin hazırladığı anlaşmayı imzalamıyor. Anlaşma, Salih’in, görevi bırakmasının karşılığında, yargıdan muaf tutulmasını öngörüyor.

Bu arada bölgedeki bazı uzmanlar, Suudi Arabistan’ın Salih’in geri dönmesine izin vermeyeceğini söylüyor. Ancak Suudi yetkililer, bu iddiayı reddetti.