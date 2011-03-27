-YEMEN LİDERİ "KAOSTAN" KAYGILANIYOR DUBAİ (A.A) - 27.03.2011 - Yemen'de halkın devirmek istediği Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, "gitmeye hazır" olduğunu, ancak kendisinden sonra "kaos" çıkabileceğini savundu. El Arabiye televizyonuna konuşan Salih, iktidarı bırakırsa ülkesinin "Somali'ye dönebileceğini" söyledi. "Gelin, iktidarın barışçı bir şekilde devredileceği tatlı bir çözüm için beraber tartışalım diyoruz. İktidara yapışmıyoruz, ama iktidarı herhangi birilerine veremeyiz" diyen Salih, "barışçı yollarla ve hiçbir baskı olmadan devri için iktidara, her ne pahasına olursa olsun yapışacağını" belirtti. Taraftarlarının çoğunlukta ve "azınlığın çoğunluğun kolunu ısırmasının normal olmadığını" söyleyen Salih, muhaliflerinin iktidarı bırakması yönündeki ısrarının sürmesi halinde "Somali'dekine benzer bir durum" ile karşı karşıya bulunacaklarını iddia etti. "İktidarı iki ayda, dört ayda, hatta bir saatte temsili kurumlar aracılığıyla halka devretmek için" uzlaşmaya hazır olduğunu söyleyen Yemen lideri, muhaliflerinin ülkeye yönetme kabiliyetinin olmadığını, sorunları çözemeyeceklerini öne sürdü. Salih, "22 yıl önce iki ülke olduklarını, iktidarı muhaliflere vermesi halinde ülkenin üçe, hatta dörde bölüneceğini, yeni iktidarın sadece başkent Sana ile birkaç bölgeyi kontrolleri altına tutabileceğini" savundu. -YEMEN'DE SALDIRIDA 6 ASKER ÖLDÜ- Yemen'de düzenlenen bir saldırıda 6 askerin öldüğü belirtildi. Askeri bir kaynak, başkent Sana'nın doğusundaki Marib bölgesinde silahlı kişilerin askeri bir konvoya saldırdığını ve aracı ateşe verdiğini söyledi. 6 askerin öldüğü saldırıda 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Aşiret kaynaklarına göre saldırıyı El Kaide militanları düzenledi.