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BBC Türkçe

Yemen: Koalisyonun hava saldırısında '12 sivil öldü'

Yemenli görgü tanıkları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hacca şehrinde düzenlediği hava saldırısı sonucu '12 sivilin öldüğü'nü söyledi.

23 Kasım 2016 23:29

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeybatısındaki Hacca şehrinde yaptığı hava saldırılarında '12 sivilin öldüğü' bildirildi.

Bölgede yaşayan görgü tanıkları, kentin Hiran ilçesinde bir kamyonetin içinde pazara giden sivillerin hedef alındığını söyledi.

Koalisyon güçleri ise, Çarşamba günü gerçekleşen saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteğini alan Başkan Mansur Hadi'nin hükümetine sadık güçler ile Husi isyan hareketini destekleyenler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Hacca'daki saldırı, Yemen'de 48 saatlik çatışmasızlığın kaldırılmasından iki gün sonra geldi. İsyancıların kontrolündeki başkent Sana'daki çatışmalar, tarafların birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlaması ve ateşkesi sonlandırmasıyla yeniden şiddetlenmişti.

Geçtiğimiz hafta sonu ve Salı günü de, ülkenin güneybatısındaki Taiz şehri'nin merkezi ve çevre bölgelerinde çatışmalar sürmüştü.

Bu çatışmalarda 11 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Askeri yetkililer, hükümet güçlerinin Taiz şehrinin batısında Hutilerin kontrol ettiği köylere ve Yemen Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e yönelik saldırılara karşılık verdiklerini bildirdi.

Koalisyon güçleri, sivilleri hedef aldıkları suçlamalarını kabul etmiyor.

Birleşmiş Milletler ise, (BM) 2015 yılının Mart ayında çatışmaların alevlenmesinden beri, koalisyonun hava saldırılarında "en az 4 bin 125 sivilin öldüğünü" belirtiyor.

Kızıl Haç yardım örgütünün ulusal komitesi de, Salı günü yaptığı açıklamada Taiz'de 300 bin insanın bir yıldan fazladır isyancıların elinde olduğu uyarısı yapmıştı.

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