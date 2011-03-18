-YEMEN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ SANA (A.A) - 18.03.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da güvenlik güçlerinin yönetim karşıtı göstericilere ateş açması sonucunda 30 kişi öldü. Hastane kaynakları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevden gitmesini isteyen göstericilere açılan ateş sonucu 30 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. -ŞAM'DA DA GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE- Suriye'nin başkenti Şam'ın eski kent bölgesindeki bir gösteri güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı. Basın mensupları, Emevi Camisi önünde gösterinin sivil güvenlik güçleri tarafından güç kullanılarak dağıtıldığını, göstericilerin bazılarının tutuklandığını bildirdiler. Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek gösterisine ise 200 kadar kişinin katıldığı belirtildi.