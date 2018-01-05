Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı

Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli'nin, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentindeki hükümete bağlı güçleri ziyarete giderken, zırhlı aracın geçişi sırasında bir mayının patlaması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Patlamada Ukay'ın bir koruması da yaralandı.

Ukayli ile aynı araçta bulunan Cevf Valisi Emin el-Akimi ise patlamadan yara almadan kurtuldu.

Genelkurmay Başkanının ziyaret ettiği Cevf'in en büyük ilçesi konumundaki "Hab eş-Şaaf", bir ayı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.