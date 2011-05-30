-YEMEN EL KAİDE MEVZİLERİNİ BOMBALIYOR ADEN (A.A) - 30.05.2011 - Yemen Hava Kuvvetleri uçaklarının Zincibar kentindeki El Kaide militanlarının mevzilerini bombaladığı bildirildi. Zincibar'daki görgü tanıkları, savaş uçakları kenti bombalarken, Yemen hükümetine bağlı kara güçlerinin de kente topçu ateşi açtığını belirtti. Yemen'de birkaç gün önce yüzlerce El Kaide terör örgütü militanının denetimine geçen Aden Körfezi kıyısındaki Zincibar kenti, kenti geri almaya çalışan bölge halkı ve güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışmalara sahne oluyor.