-YEMEN EL CEZİRE'Yİ KATAR EMİRİ'NE ŞİKAYET ETTİ DUBAİ (A.A) - 28.01.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, ülkedeki protestolarla ilgili haberleri yüzünden El Cezire'yi Katar Emiri'ne şikayet etti. Yemen'in resmi Saba ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Salih, merkezi Katar'da bulunan kanalın, ülkedeki protesto gösterileriyle ilgili haberlerinin sadece "Siyonist varlık, Arapların düşmanları ve El Kaide gibi terör örgütlerine hizmet ettiğini" belirtti. Salih, Katar Emiri'nden, El Cezire'nin "tahrik, abartma ve saptırmalarını" durdurmasını istemesini talep etti. Yemen'de binlerce kişi 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Salih'in görevini bırakması için gösteri yapmıştı.