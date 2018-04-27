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Spor

Yemen Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -  Geçtiğimiz günlerde hayata gözleri yuman spor yazarı, TFF eski Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı

27 Nisan 2018 22:00

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - 

Geçtiğimiz günlerde hayata gözleri yuman spor yazarı, TFF eski Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Amatör futbola yaptığı katkılarla bilinen Yemen Ekşioğlu için ilk önce İstinye\'de bulunan Orhan Saka Amatörler Evi\'nde tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve çok sayıda seveni katıldı. Düşmez yaptığı konuşmada, Ekşioğlu\'nu hiç unutmayacaklarını dile getirken Baykan, \'\'İçi dışı bir olan insanı uğurluyoruz. Hepimizde ayrı hatıraları olan değerli ağabeyimizi, dostumuzu uğurluyoruz. Benim için çok ayrı yere sahip\'\' dedi.
Törenin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi\'nde ikindi namazı müteakiben kılınan cenaze namazına ise Fikret Orman, Aziz Yıldırm, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, spor dünyasından birçok isim ve Ekşioğlu\'nun yakınları katıldı. 
Kılınan cenaze namazının ardından Ekşioğlu\'nun naaaşı Karacaahmet Mezarlığı\'nda defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Törenden detaylar
- Orhan Saka Amatörler Evi\'nin dışından görüntüler
-Ali Düşmez\'in açıklamaları
-Mehmet Baykan\'ın açıklamaları
- Yemen Ekşioğlu pankartı
-Genel detaylar

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