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Dünya

YEMEN DURULMUYOR SANA (A.A)

21 Haziran 2011 16:06

-YEMEN DURULMUYOR SANA (A.A) - 21.06.2011 - Yemen'de hükümet karşıtı gösteriler sürerken, muhalifler tedavi için Suudi Arabistan'da bulunan devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in aile üyelerinin de ülkeyi terk etmesini istiyor. Sana Üniversitesi önündeki ''değişim meydanında'' gösterilerini devam ettiren protestocular, Salih sonrası için aynı sabır ve mücadeleyi göstereceklerini söylüyor. Cumhuriyet muhafızlarına komuta eden Salih'in oğlu Ahmed'in ve diğer aile üyelerinin ülkeyi terk etmesine dair sloganlar atılırken, ''yeni bir Yemen inşa edeceğiz'' söylemi ağırlık kazanıyor. Meydanda gösterilerin sürdüğü sırada konuşmacıların bir Yemen hükümet yetkilisinin Salih'in cuma günü döneceği açıklamasını anons ettiğinde büyük öfke ve uğultu yükseldiği görüldü.

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