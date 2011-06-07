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Dünya

Yemen Devlet Başkanı'nın vücudunun yüzde 40'ı yandı

Sarayına düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi için Suudi Arabistan’a giden Yemen Devlet...

07 Haziran 2011 03:00

T24 - Sarayına düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi için Suudi Arabistan’a giden Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in vücudunun yüzde 40'ında yanık olduğu belirtildi. Akciğerlerinden birinin iflas ettiği bildirilen Salih'in vücuduna saplanan bir şarapnel parçasının ise 7.5 santim içeri girdiği ifade edildi.



Yemen’in başkenti Sana’da bulunan başkanlık sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan Salih’in cildinde ciddi yanıklar olduğu ve estetik ameliyata ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

Salih’in sağlık durumunun ciddi olması, tedavisinin ardından ülkesine dönme ihtimalini azalttı. Yüzüne, boynuna ve göğsüne şarapnel parçaları isabet eden Salih, Riyad’da kaldırıldığı hastanede Suudi-Alman bir tıp ekibi tarafından ameliyat edilmişti.

Guardian'ın haberine göre, yardımcıları, Salih'in küçük yaralara maruz kaldığını öne sürse de, diplomatik kaynaklar Yemen Devlet Başkanı'nın vücudunun yüzde 40’ında yanıklar bulunduğunu belirtti.


'Ülkesine hemen dönemez'

CNN, "Salih'in akciğerlerinden birinin iflas ettiğini, vücuduna saplanan şarapnel parçalarından birinin 7.5 santim içeri girdiğini" bildirdi.
 
El Cezire Arapça, “Salih’in estetik ameliyata ihtiyaç duyduğunu ve doktorların ameliyatın ardından ülkesine dönmesi için iki hafta dinlenmesi gerektiğini söylediğini” duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı Saba ise Salih’in yardımcısı Abd-Rabbi Mansur Hadi’nin, “Salih’le telefonda konuştuğunu ve ülkesine döneceğini” söylediğini bildirdi.


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