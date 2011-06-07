Yemen Devlet Başkanı'nın vücudunun yüzde 40'ı yandı

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'Ülkesine hemen dönemez'

Yemen’in başkenti Sana’da bulunan başkanlık sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan Salih’in cildinde ciddi yanıklar olduğu ve estetik ameliyata ihtiyaç duyabileceği belirtildi.Salih’in sağlık durumunun ciddi olması, tedavisinin ardından ülkesine dönme ihtimalini azalttı. Yüzüne, boynuna ve göğsüne şarapnel parçaları isabet eden Salih, Riyad’da kaldırıldığı hastanede Suudi-Alman bir tıp ekibi tarafından ameliyat edilmişti.Guardian'ın haberine göre, yardımcıları, Salih'in küçük yaralara maruz kaldığını öne sürse de, diplomatik kaynaklar Yemen Devlet Başkanı'nın vücudunun yüzde 40’ında yanıklar bulunduğunu belirtti.CNN, "Salih'in akciğerlerinden birinin iflas ettiğini, vücuduna saplanan şarapnel parçalarından birinin 7.5 santim içeri girdiğini" bildirdi.El Cezire Arapça, “Salih’in estetik ameliyata ihtiyaç duyduğunu ve doktorların ameliyatın ardından ülkesine dönmesi için iki hafta dinlenmesi gerektiğini söylediğini” duyurdu.Yemen resmi haber ajansı Saba ise Salih’in yardımcısı Abd-Rabbi Mansur Hadi’nin, “Salih’le telefonda konuştuğunu ve ülkesine döneceğini” söylediğini bildirdi.