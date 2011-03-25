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Dünya

YEMEN DEVLET BAŞKANI'NDAN ''BIRAKMA'' MESAJI SANA (A.A)

25 Mart 2011 15:10

-YEMEN DEVLET BAŞKANI'NDAN ''BIRAKMA'' MESAJI SANA (A.A) - 25.03.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, akan kanı durdurmak için iktidarı bırakmaya hazır olduğunu, ancak iktidarı sadece "güvenli ellere" teslim edeceğini söyledi. Salih, başkent Sana'da binlerce yandaşına hitap ettiği konuşmasında, "Biz iktidar istemiyoruz, ancak iktidarı hasta, kinci ve yolsuzluk yapan ellere değil güvenli ellere devretmeliyiz" dedi. Devlet Başkanı Salih, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, tek bir kurşun bile sıkmaya karşı olduklarını ve taviz veriyorlarsa bunu kan akmamasını sağlamak için yaptıklarını belirtti. Kan akmaması için kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade eden Salih, buna tüm güçleriyle karşı geleceklerini kaydetti. Bu arada başkentin başka bir kesiminde binlerce kişi yönetim karşıtı gösteriler için toplandı.

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