Yemen Devlet Başkanı Salih ülkesine geri döndü

T24 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 3 aydan beri tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan ülkesine bugün döndü.

Yemen devlet televizyonu Haziran ayında yapılan bir suikast girişimi sonucu yaralandıktan sonra Suudi Arabistan'da tedavi edilen Salih'in iyileşerek ülkesine döndüğünü duyurdu.



Yemen Televizyonu'nun günlük yayın akışını keserek verdiği haberde, “Ali Abdullah Salih, Yemen Cumhuriyeti Devlet Başkanı, tedavi amacıyla gittiği 3 aydan uzun süren Riyad gezisinin ardından ülkesine döndü” ifadelerini kullandı.





Taraftarlarını mutlu etti

Salih’in dönüşü taraftarları arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı. Güvenlik güçleri ile muhalifler arasında devam eden çatışmalarla kutlama sesleri birbirine karıştı.



Sabahın erken saatlerinde kentin değişik yerlerinden gelen patlama sesleri bir anda şiddetini arttırırken, yapılan silahlı kutlamalar korku yarattı.

İç savaş tehlikesi yaşanıyor



İç savaş tehlikesi ile karşı karşıya olan Yemen'in, Salih'in dönüşü ile nasıl bir sürece gireceği ise merak konusu.



Özellikle 3 Haziran'da yapılan saldırıda hayatını kaybeden Şura Meclisi Başkanı’nın fotoğraflarının başkentin tüm caddelerine asılması ve üzerine “adalet yerini bulacak, intikamı alınacak” yazılması, Salih'in dönüşü hakkında ipuçları veriyor.





Muhalifler Cuma gösterilerine hazırlanıyor



Bu arada her cuma düzenlenen ve geniş katılımlara sahne olan Cuma gösterileri bugün de yapılacak. Sana'nın en işlek caddesini trafiğe kapatan muhalifler, yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için “vefa Cuma’sına” hazırlanıyor.



Hafta boyunca “katılım” çağrısı yapan muhalif gruplar, çatışmalarda hayatını kaybedenler için çarşamba günü yapılan cenaze töreninde olduğu gibi geniş bir katılıma hazırlanıyor.



Salih'in dönüşü sonrasındaki ilk cuma, ülkede kaos ve şiddet olaylarının tırmanmasından endişe ediliyor.