T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen Devlet Başkanı Salih ülkesine geri döndü

Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 3 aydan beri tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan ülkesine bugün döndü.

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 3 aydan beri tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan ülkesine bugün döndü.

Yemen devlet televizyonu Haziran ayında yapılan bir suikast girişimi sonucu yaralandıktan sonra Suudi Arabistan'da tedavi edilen Salih'in iyileşerek ülkesine döndüğünü duyurdu.
 
Yemen Televizyonu'nun günlük yayın akışını keserek verdiği haberde, “Ali Abdullah Salih, Yemen Cumhuriyeti Devlet Başkanı, tedavi amacıyla gittiği 3 aydan uzun süren Riyad gezisinin ardından ülkesine döndü” ifadelerini kullandı.
 


Taraftarlarını mutlu etti

Salih’in dönüşü taraftarları arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı. Güvenlik güçleri ile muhalifler arasında devam eden çatışmalarla kutlama sesleri birbirine karıştı.
 
Sabahın erken saatlerinde kentin değişik yerlerinden gelen patlama sesleri bir anda şiddetini arttırırken, yapılan silahlı kutlamalar korku yarattı.



İç savaş tehlikesi yaşanıyor
 

İç savaş tehlikesi ile karşı karşıya olan Yemen'in, Salih'in dönüşü ile nasıl bir sürece gireceği ise merak konusu.
 
Özellikle 3 Haziran'da yapılan saldırıda hayatını kaybeden Şura Meclisi Başkanı’nın fotoğraflarının başkentin tüm caddelerine asılması ve üzerine “adalet yerini bulacak, intikamı alınacak” yazılması, Salih'in dönüşü hakkında ipuçları veriyor.


Muhalifler Cuma gösterilerine hazırlanıyor

Bu arada her cuma düzenlenen ve geniş katılımlara sahne olan Cuma gösterileri bugün de yapılacak. Sana'nın en işlek caddesini trafiğe kapatan muhalifler, yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için “vefa Cuma’sına” hazırlanıyor.
 
Hafta boyunca “katılım” çağrısı yapan muhalif gruplar, çatışmalarda hayatını kaybedenler için çarşamba günü yapılan cenaze töreninde olduğu gibi geniş bir katılıma hazırlanıyor.
 
Salih'in dönüşü sonrasındaki ilk cuma, ülkede kaos ve şiddet olaylarının tırmanmasından endişe ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24