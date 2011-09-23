-Yemen Devlet Başkanı Salih ülkesine döndü SANA (A.A) - 23.09.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih 3 aydan beri tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan ülkesine bugün geri döndü. Yemen devlet televizyonu Haziran ayında yapılan bir suikast girişimi sonucu yaralandıktan sonra Suudi Arabistan'da tedavi edilen Salih'in iyileşerek ülkesine döndüğünü duyurdu. Yemen Televizyonunun günlük yayın akışını keserek verdiği haberde, ''Ali Abdullah Salih, Yemen Cumhuriyeti Devlet Başkanı, tedavi amacıyla gittiği 3 aydan uzun süren Riyad gezisinin ardından ülkesine döndü'' ifadelerini kullandı.