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Dünya

YEMEN DEVLET BAŞKANI İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIR SANA (A.A)

25 Mayıs 2011 13:53

-YEMEN DEVLET BAŞKANI İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIR SANA (A.A) - 25.05.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, diyalog çerçevesinde iktidarın devri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Pazar günü anlaşmayı imzalaması gerekirken imzalamayan Salih, daha fazla taviz vermeyeceğini, istikrarı ve güvenliği tehdit edenlerle savaşacağını belirtti. Salih, arabulucu güçlerden de daha fazla uzlaştırıcı adımlar atmalarını istedi. Salih, ülkesindeki krizin BM Güvenlik Konseyi'ne götürülmemesi gereken bir iç mesele olduğunu kaydetti.

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