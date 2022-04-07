Yemen Devlet Başkanı, iç savaşı bitirme umuduyla istifa edip yetkilerini konseye devretti

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Yemen'in sürgünde yaşayan Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi istifa ederek yetkilerini Başkanlık Konseyi'ne devretti.
Yıllardır süregelen iç savaşta önemli rol oynayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeye 3 milyar dolar yardımda bulunacaklarına dair söz verdi.
Hadi'nin istifasının ülkeyi barışa ne kadar yaklaştıracağı henüz bilinmiyor. Yemen'de bombalamalar geçen ayın son günlerine kadar devam etti. Birleşmiş Milletler'in desteklediği müzakerelerin çıkmaza girdiğin konuşuluyor.
Yapılan açıklamaya göre yeni kurulan konsey, uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümeti yönetecek ve İran destekli Husilerle müzakereleri yürütecek.
Hadi'nin istifasının Yemen'deki Husi karşıtı kampı birleştirmesi hedefleniyor. Uzmanlar, hamlenin arkasında Riyad'ın olduğuna kesin gözüyle bakıyor.
Suudi Arabistan ve BAE, Husilerin başkenti ele geçirmesinin ardından 2014'te ülkeyi terk eden Abdurabbu Mansur el-Hadi'nin yönetimini tekrar sağlamak için 2015'te savaşa müdahale etmişti.