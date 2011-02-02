-YEMEN DEVLET BAŞKANI ADAY OLMAYACAK SANA (A.A) - 02.02.2011 - Yemen'in görev süresi 2013 yılında dolacak Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, bu tarihten sonra devlet başkanlığına aday olmayacağını söyledi. Yemen'de 30 yıldır devlet başkanı olan Salih, Tunus'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin devrilmesine yol açan ve Mısır'da Hüsnü Mübarek'in istifası için düzenlenen protesto gösterilerinden sonra parlamento, Şura Konseyi ve ordu mensuplarına yaptığı konuşmada, 2013'te devlet başkanlığına aday olmayacağını ve yönetimi oğluna bırakmayacağını bildirdi. Salih ayrıca, muhalefetten planlanan protesto gösterilerini ve yürüyüşleri iptal etmesini istedi. Yemen'in başkenti Sana'da yarın muhalefet tarafından organize edilen ve "Öfke Günü" diye anılan büyük bir yürüyüş yapılması planlanıyor.