Yemen'deki Aden Havalimanı'na yapılan saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti

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Yemen'in Aden kentindeki havalimanına yeni hükûmet üyelerini taşıyan uçak indikten sonra yapılan saldırıda en az 26 kişinin öldüğü ve 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre yeni kabine üyeleri uçaktan inerken 3 büyük patlama ve silah sesleri duyuldu. Terminal binasından dumanların yükseldiği görüldü. İlk tespitlere göre saldırı topçu ateşi veya füzelerle gerçekleştirildi.

Ölenler arasında siviller, gazeteciler ve hükûmet yetkilileri olduğu belirtildi.

Bir başka patlama da şehirdeki yüksek güvenlikli Başkanlık Sarayı'nın yakınlarında meydana geldi. Kabine üyeleri havalimanındaki saldırıdan sonra buraya götürülmüştü. Bu noktadaki patlamada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Havalimanında çekilen görüntülerde yerde kan, binadan dökülen parçalar, kırık cam ve en az iki ceset görülüyordu.

Saldırıların geçen hafta Suudi Arabistan'da yemin eden yeni birlik hükûmetini hedef aldığına inanılıyor. Yeni kabinenin göreve başlamasıyla, uluslararası tanınırlığı olan hükûmetle şu anda Aden'i de yöneten ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki ilişkilerin toparlanması hedefleniyordu.