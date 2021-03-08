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Dünya

Yemen'de sığınmacıların tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: En az 8 ölü, 170 yaralı

08 Mart 2021 13:44

T24 Dış Haberler

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan sığınmacıların tutulduğu bir gözaltı merkezinde yangın çıktı. Birleşmiş Milletler olayda aralarında gardiyanlar da bulunan 8 kişinin hayatını kaybederken 170'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yangında yaşanan can kaybının daha yüksek olabileceğini ve kesin sayıların henüz bilinmediğini ifade etti. IOM, 90'dan fazla yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı. 

Gözaltı merkezinde kaç sığınmacının tutulduğunun bilinmediği ifade edildi.

IOM verilerine göre binlerce sığınmacı Koronavirüs pandemisi kapsamında bölgedeki birçok ülkenin getirdiği düzenlemeler nedeniyle Yemen'de mahsur kaldı. 

 

yemenyangıngözaltımerkezi
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