Yemen'de Husiler, medrese ve cami hedef aldı: 29 ölü

T24 Dış Haberler

Yemen'in kuzeyinde Husilerin attığı balistik füzeler, bir medrese ve camiyi vurdu. Saldırıda en az 29 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre Marib yakınındaki el-Javba bölgesine yapılan saldırıda ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da vardı. Saldırıya uğrayan cami ve medresede yerinden olan insanların kaldığı belirtildi.

İç savaşın sürdüğü ülkede Marib'i ele geçirmek için bu yıl büyük bir operasyon başlatan Husiler, ölümlerle ilgili yorum yapmadı. Marib, ülkenin kuzeyinde hala hükümetin kontrolünde olan son şehirlerden.

Enfermasyon Bakanı, Tahran destekli Husilerin saldırıda kullandığı füzelerin İran yapımı olduğunu belirtti.

Marib Press'ten paylaşılan görüntülerde yırtılmış kitaplar ve kanla lekelenmiş bir halı görünüyor.