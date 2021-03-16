Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden göstericiler hükümet sarayını bastı

Yemen'in Aden kentinde kötüleşen yaşam şartları nedeniyle protesto düzenleyen halk, hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'nı bastı.

Aden'de halk, kötüleşen yaşam şartları ve hayat pahalılığı nedeniyle sokaklara döküldü. Sokaklara dökülen yüzlerce protestocu, Yemen hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'nı bastı.

Baskın sırasında Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik ile birçok yetkilinin sarayda olduğu bildirildi. Protestocular, çalışanlara gecikme olmada maaşlarının ödenmesi, ekonomik problemlerin çözülmesi ve halka güven sağlaması talebinde bulundu.

Emniyet Müdürü ile binadaki bazı milletvekillerinin göstericilerin binadan ayrılmaları için sarf ettiği ikna çabalarının sonuç verdiği ve yüzlerce eylemcinin, Saray'dan ayrıldığı ifade edildi.

Abdulmalik başkanlığındaki 24 bakandan oluşan yeni Yemen hükümeti, 26 Aralık 2020 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etmişti.

30 Aralık 2020 tarihinde ise hükümet, Aden Havalimanına ulaştığı sırada bombalı saldırıya uğramış, saldırıda en az 22 sivil hayatını kaybetmişti.