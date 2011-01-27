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Dünya

YEMEN DE AYAKLANDI SANA (A.A)

27 Ocak 2011 12:43

-YEMEN DE AYAKLANDI SANA (A.A) - 27.01.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da muhalefetin çağrısıyla binlerce kişi 32 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevini bırakması için gösteri yaptı. Basın mensupları, muhalif koalisyonun "ortak buluşma" çağrısı üzerine toplanan göstericilerin, "Tunus Devlet Başkanı 20 yıl sonra gitti, Yemen'de 30 yıl yeter" ve "Yeni göreve hayır, iktidarın babadan oğula geçmesine hayır" diye slogan attıklarını bildirdiler. Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Eylül 2006'da 7 yıllığına yeniden seçilmişti. Parlamentoda görüşülmekte olan anayasa değişikliğine göre, ülkede şu an iktidarda bulunan devlet başkanına ömür boyu görev yapma hakkı doğacak.

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