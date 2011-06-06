Yemen Cumhurbaşkanı Salih Suudi Arabistan'a gitti

T24- 33 yıl iktidarda kalan ve Başkanlık Sarayı'na düzenlenen saldırıda yaralananYemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, Suudi Arabistan'a gitti. Salih'in Yemen'e dönmesi beklenmiyor.











BCC Türkçe'de yayımlanan habere göre, bugünkü İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarında en çok yer verilen dış gelişme, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in ülkeyi terk etmesi.



33 yıl iktidarda kalan ve Cuma günü Başkanlık Sarayı'na düzenlenen saldırıda yaralanan Salih, önceki gün tedavi için Suudi Arabistan'a gitmişti. Salih'in Yemen'e dönmesi beklenmiyor. Binlerce Yemenli dün başkent Sana'da sokaklarda sevinç gösterileri düzenlemişti.

Independent gazetesi, omuzlar üstünde ayakta duran bir göstericinin fotoğrafını ilk sayfasına taşımış. Gazetenin manşeti, "Arap baharı üçüncü despotun sonunu getiriyor". Independent, Arap dünyasını sarsan isyanların, Tunus ve Mısır'dan sonra Yemen'de üçüncü zaferini kazanmış göründüğünü vurguluyor.

Gazetedeki Patrick Cockburn imzalı analizde ise "Uzmanlar, iktidar boşluğunun iç savaşa yol açıp açmayacağını soracaklardır ancak Yemen'de daima iktidar boşluğu olmuştur" ifadeleri göze çarpıyor. Cockburn yazısında ayrıca şunları söylemiş:

"Uzun süredir Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i en çok destekleyen ve onun en büyük finansörü olan Suudi Arabistan'ın tavrı hayati önemde olacaktır. Salih'in, Suudi Arabistan'ın rızası ve işbirliği olmaksızın Yemen'e dönmesi güç. Suudi Arabistan niçin Salih'in Yemen'e dönmesini istemeli ki? Bunu anlamak da pek kolay değil. Eski rejimin uzun süredir müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri de Yemen'de pürüzsüz bir geçiş döneminden yana".