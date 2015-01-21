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Dünya

Yemen Başbakanı ülkeyi terk etti

Yemen Başbakanı Halid Mahfuz Bahhah'ın Husiler ile ordu arasında devam eden çatışmalarda kuşatılan Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan ayrıldığı ve başka bir ülkeye gittiği bildirildi

21 Ocak 2015 19:42

Yemen Başbakanı Halid Mahfuz Bahhah'ın, Ensarullah Hareketi'nin (Husi) kuşatması altındaki Cumhurbaşkanlığı Sarayından ayrılarak "güvenli bir yere" gittiği belirtildi. Yemen'de hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Bahhah, Husilerin 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılarak, "güvenli bir yere" gitti. Başbakan Bahhah'ın nerede olduğuna dair bilgi verilmedi. 

Radikal'de yer alan habere göre, uzun süredir siyasi çatışmaların devam ettiği Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin Ofis Müdürü Ahmed Avad bin Mübarek'in 17 Ocak'ta kaçırılmasıyla artan gerginlik, Husilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Hadi'nin Sittin Caddesi'ndeki konutuna saldırısıyla daha da tırmanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından dün Husilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayına girdiği iddia edilmişti. Ülkede bazı basın kuruluşlarının haberlerinde, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin başkent Sana'nın Sittin Caddesi'ndeki konutunda Husilerin gözetimi altında bulunduğu öne sürülüyor. Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde ise Hadi'nin ''güneye kaçtığı'' ve memleketi Lahic ya da Aden'de olabileceği iddiaları da yer alıyor.

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