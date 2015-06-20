Yemen barış görüşmelerinde 'terlik' protestosu

Yemen’de barış sağlanması amacıyla tarafların Cenevre’de yürüttüğü görüşmelerde dün kavga çıktı. Arbedenin, Güney Yemenli bir kadının Husi delegasyonundan Hamza el-Husi'ye terlik fırlatması üzerine çıktığı açıklandı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Güney Yemenli olduğu belirtilen bir kadın Husi delegasyonunun lideri Hamza el-Husi’ye “katil” diye bağırarak terlik fırlatınca salon karıştı. Hamza el-Husi, üzerine gelen terliği kadına geri attı. Bu arada kadının bu hareketiyle birlikte altı kişilik bir grup Husiler aleyhine slogan atmaya başladı. Grubun “Katiller, Güney Yemen’e ölüm ve hastalık yayıyorsunuz” diye bağırması üzerine görüşmeleri izleyenler arasında yumruklu kavga çıktı.

Salonda tekrar sükunet sağlanınca Hamza el-Husi, ülkede ateşkes sağlanmasını istediklerini ancak Suudi Arabistan’ın oluşturduğu askeri koalisyonunun buna bombardımanlarla karşılık verdiğini vurguladı. El-Husi, Suudilerin “nitrojen bombası ve benzeri dehşet verici silahlar” kullandıklarını, çocukları ve kadınları katlettiklerini ifade etti. El-Husi ayrıca Suudi Arabistan önderliğinde başlatılan saldırıların ülkede El Kaide eylemlerinin de önünü açtığını, El Kaide’nin mevcut durumu bölgede hareket alanını genişletmek üzere kullandığını söyledi.

Husi heyetinden Yaser el-Avadi ise, “Yemen savaşı İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri için iktisadi bir yatırıma dönüştü. Silah fabrikaları son iki aydır hiç durmadan çalışıyor” diye konuştu.