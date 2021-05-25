Yemen açıklarındaki volkanik adada 'gizemli ' bir hava üssü tespit edildi

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Yemen açıklarındaki bir volkanik adada 'gizemli ' bir hava üssü kurulduğu tespit edildi. Ada, ticari taşımacılık için kritik bir noktada bulunuyor.

AP'nin aktardığına göre Mayun Adası'nda inşa edilen hava üssünü henüz hiç bir ülke sahiplenmedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce adaya 3.5 millik bir uçak pisti kurma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Yemen'de hükümet yetkilileri, hava üssünün Birleşik Arap Emrilikleri'ne ait olduğunu iddia etti. BAE, 2019'da Yemen iç savaşından askerlerini çektiğini açıklamıştı.

BAE yetkilileri konu ile ilgili yorum yapmadı.

Mayun Adası'na kurulan pist, sahibine Mandeb Boğazı'nda daha çok kontrol sağlayabilir, aynı zaman Kızıl Deniz, Aden Körfezi ve doğu Afrika için bir operasyon merkezi olarak çalışabilir.