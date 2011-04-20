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Dünya

YEMEN: 3 KİŞİ ÖLDÜ, 160 KİŞİ YARALANDI SANAA (A.A)

20 Nisan 2011 02:01

-YEMEN: 3 KİŞİ ÖLDÜ, 160 KİŞİ YARALANDI SANAA (A.A) - 19.04.2011 - Yemen'in başkenti Sanaa'nın batısında Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih aleyhine yapılan gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 3 Yemenli gösterici öldü, 160 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinde görev alan Dr. Fakir Kabati, AFP'ye yaptığı açıklamada, polisin gösteriyi dağıtmak için müdahale ettiğini, ancak daha sonra geri çekilmek zorunda kaldığını belirtti. Kabati, olaylar sırasında 3 kişinin öldüğünü, 30 kişinin kurşunla 30 kişinin taş veya başka ağır nesnelerle  100'e yakın kişinin de güçlü gözyaşartıcı bombalarla yaralandığını söyledi. Resmi makamlardan yapılan açıklamada, 100'e yakın güvenlik gücü mensubunun yaralandığı ve göstericilerin 10 kadar güvenlik gücü subayı ve ajanını kaçırdığı bildirildi. Görgü tanıkları, sivil giyimli kişilerin havaya veya göstericilere doğru ateş açtığını kaydetti.

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