Yemeksepeti'nden Beşiktaş'ın rakibi Porto'ya ikram!

Türkiye'de 'internetten yemek siparişi' denilince akla gelen kuruluşların başında olan Yemeksepeti, Beşiktaş'ın Porto deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Portekiz ekibine mizahi bir dille 'tatlı' ikramında bulundu.

Yemeksepeti.com resmi Twitter hesabı üzerinden 'baklava' görseliyle yayımlanan mesajda, "Bu gece yeterince yediniz ama olsun, tatlıyla bitirmek adettendir @FCPorto" ifadesi yer aldı.

Sitenin bu paylaşımı, taraflı-tarafsız spor ve mizahseverler tarafından kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni oranı yakaladı.