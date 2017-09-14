T24 LogoT24 Logo
Spor

Yemeksepeti'nden Beşiktaş'ın rakibi Porto'ya ikram!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Porto deplasmanından 3-1 galip ayrıldı

14 Eylül 2017 17:23

Türkiye'de 'internetten yemek siparişi' denilince akla gelen kuruluşların başında olan Yemeksepeti, Beşiktaş'ın Porto deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Portekiz ekibine mizahi bir dille 'tatlı' ikramında bulundu.

Yemeksepeti.com resmi Twitter hesabı üzerinden 'baklava' görseliyle yayımlanan mesajda, "Bu gece yeterince yediniz ama olsun, tatlıyla bitirmek adettendir @FCPorto" ifadesi yer aldı.

Sitenin bu paylaşımı, taraflı-tarafsız spor ve mizahseverler tarafından kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni oranı yakaladı.

ETİKETLER

BaklavaYemeksepetiPortoBeşiktaşTwittermizah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24