Yemeksepeti'nin CEO'su Tevfik Bey Yalısı'nı satın aldı

yemeksepeti.com'un kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, Anadoluhisarı'nda Tevfik Bey Yalısı'nı eski ralli şampiyonu İskender Atakan'dan 90 milyon TL'ye satın aldı.

Tarihi yalı 31 Mayıs 1991’de yanmıştı. Tekrar restore edilen yalı geçirdiği değişikliklere rağmen Boğaziçi’nin eski günlerinden esintiler vermeye devam ediyor.

Nevzat Aydın’ın satın aldığı yalı ile bir başka Türk girişimci gittigidiyor.com’un eski sahibi Serkan Borançılı’nın 8 yıldır oturduğu yalıya komşu olmuş oldu.

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti’ni 2000 yılında kuran Nevzat Aydın, 2015’te dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satmıştı.