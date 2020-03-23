Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, şirketin yeni Koronavirüs kararlarını açıkladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde 11 binden fazla insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen Koroanvirüs önlemleri kapsamında 'temassız teslimat' uygulamasına geçen ve Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon lira bağışta bulunan Yemeksepeti, aldığı birtakım yeni kararları açıkladı.

Yemeksepeti'nin CEO’su Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tek şubeli restoranlarımız için mart faturası bir ay ötelenecektir. 1 Nisan'da tüm online kredi kartı ödemeleri, mahsuplaşma olmaksızın hesaplara yatırılacaktır. Yeni bir duyuruya kadar mart dahil olmak üzere hiçbir restorandan listeleme ücreti alınmayacaktır. Aynı gemideyiz" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - Yemeksepeti, Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışladı