Yemeksepeti kuryelerinin eylemi ikinci gününde; "İşvereni uyarıyoruz, bir tek üyemizin burnu kanarsa sendikayı daha güçlü şekilde karşılarında bulacaklar"

Yemeksepeti'nde çalışan motokuryeler, maaşlarının net 5 bin 500 TL olması için eylemlerini sürdürüyor. Eylemin ikinci gününde, motokuryelere destek veren Nakliyat-İş Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi Bayram Karkın, "Banabi işverenini de uyarıyoruz: Yapılan bu meşru, demokratik eylemlerden dolayı bir tek üyemizin burnu kanarsa daha güçlü bir şekilde Nakliyat İşçisini ve Banabi işçilerini karşısında bulacaktır" dedi.

Yemeksepeti'nde çalışan motokuryeler, maaşlarının net 5 bin 500 TL olması, esnaf kuryeliğe geçilmemesi ve sendikalaşmak için eylemlerini sürdürüyor.

Nakliyat-İş Sendikası, Yemek Sepeti Ankara Bölge Müdürlüğü önünde Yemek Sepeti çalışanlarına destek vermek için bir basın açıklaması yaptı. Nakliyat-İş Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi Bayram Karkın, şöyle konuştu:

"Yemek Sepeti işvereni çalışanlarına asgari ücreti, sefalet ücretini reva görmüştür. Banabi işçileri Türkiye'nin dört bir yanında, bu sefalet zammına karşı tepkisini ortaya koyuyor. Trendyol çalışanları nasıl sendikamız Nakliyat İş öncülüğünde kazandıysa Banabi işçileri de bu haksız uygulamaya karşı mücadele ederek zafer kazanacaktır. Nakliyat İş Sendikası bundan 1,5 yıl önce Banabi işçilerinin büyük bir kısmını üye yapmıştı, ancak Banabi işvereni hileli bir şekilde bir gecede iş kolunu değiştirerek arkadaşlarımızı büro iş kolunda göstermiş oldu ve biz bu konuda bir dava açtık. 1,5 yıldır arkadaşlarımızın sendikalaşma mücadelesi devam ediyor. Eninde sonunda Yemek Sepeti Banabi sendikalı, örgütlü bir işyeri olacaktır bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Buradan Banabi işverenini de uyarıyoruz; yapılan bu meşru, demokratik eylemlerden dolayı bir tek üyemizin burnu kanarsa daha güçlü bir şekilde Nakliyat İşçisini ve Banabi işçilerini karşısında bulacaktır." (ANKA)