Yemeksepeti işçilerinden, kendileri hakkında 'Nankör' diyen Nevzat Aydın'a suç duyurusu

Yemeksepeti işçileri, kendilerine ‘Nankör’ diyen Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Suç duyuruları diğer illerde devam edecektir. Nankör sensin Nevzat Aydın!" dedi.

Düşük ücret zammı, zorlu çalışma koşulları ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı haftalardır eylemde olan Yemeksepeti kuryeleri, son olarak kendilerine ‘Nankör’ diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde Çağlayan Adliyesi'ne gelen Yemeksepeti işçileri 'Nankör sensin Nevzat Aydın' pankartı açtı.

Adliye önünde basın açıklaması yaşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Suç duyuruları diğer illerde devam edecektir. Türk Ceza Kanunu'nun 117. ve 118. maddesine göre suç duyurusu yapılacaktır. Bir tarafta hakaret bir tarafta işten atma tehditi vardır" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Son aylarda çalışan kuryelerin isyanı ve greviyle birlikte adından sıkça söz ettiren Yemek Sepeti'nin eski CEO'su ve kurucu ortağı Nevzat Aydın, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan eski kurumuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

İşçilere yönelik 'Nankörler' ifadesini kullanan Aydın, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu sözlere yer vermişti:

"Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar.

Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.

Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu.

Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."