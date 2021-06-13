Yemeksepeti'nden açıklama: Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaştık

Sağlık Bakanlığı, taşımacılık sektöründeki işçiler ve kuryeleri de aşılama takvimine ekledi. Ancak sendikalaştığı için Nevzat Aydın'ın işçilerin iş kolunu değiştirdiğini iddia eden Yemeksepeti İşçi Komitesi, "Patron sendikalı olmamamızı istemediği için aşılanamayacağız" dedi.

Yemeksepeti çalışanları sendikalı olduğu için, işveren Nevzat Aydın'ın işkolu değişikliğine gittipi ve 2 bine yakın işçinin sendika üyeliğinin bu yolla düşürüldüğü iddia edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre salgında çalışan ve Koronavirüs riskiyle burun buruna olan kuryeler geçtiğimiz günlerde aşı programına dahil edildi. Ancak Yemeksepeti çalışanı kuryeler işkolu değişikliği nedeniyle büro çalışanı olarak gözüktüğü için aşı randevusu alamadı.

Twitter'dan açıklama yapan Yemeksepeti İşçi Komitesi, "Sağlık Bakanlığı'na göre taşımacılık sektöründeki işçiler ve kuryeler aşılanacaklar. Ama biz 4 ay önce sendikalaştığımız için Nevzat Aydın iş kolumuzu değiştirdi. Bu yüzden artık e-devlette büro çalışanı gözüküyoruz. Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamayacağız" dedi.

Bundan yaklaşık 4 ay öncesine kadar taşımacılık sektöründe faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Yemeksepeti işçileri "Fakat çalışma şartlarımızı iyileştirmek ve insanca iş, insanca ücret talebi ile sendikal örgütlenmeye başladıktan sonra işverenimiz iş kolumuzu değiştirerek sendika üyeliklerimizi düşürdü ve işçilerin anayasal hakkını çiğnedi. Biz mücadeleye devam etmekte ısrar eden işçiler olarak susmadık. Sesimizi emekçilerin sesine ses veren herkese duyurduk. Hakkımızı almadan durmayacağız da" ifadelerine yer verdi.

Sorunun sadece bununla kalmadığını belirten işçiler şöyle konuştu:

"Hem toplum sağlığı, hem de kurye ve depo çalışanlarının hayati riski açısından çok önemli olan aşılama hakkımız da belirsizlik içindedir. Yemeksepeti sadece işçilerin sendikal haklarını değil, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını da gasp etmiştir!"

Yemeksepeti'nden açıklama

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yemeksepeti, Sağlık Bakanlığı'na liste çalışanların listesinin gönderildiğini ve bazı çalışanların randevu aldığını belirtti. Yameksepeti'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isteriz; Saha çalışanlarımızın öncelikli olarak aşılanması ile ilgili problem yoktur. Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaştık ki bazı arkadaşlarımıza randevu verildi. Kısa sürede tüm arkadaşlarımız aşılanacaktır."